Первый мститель: Другая война 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Captain America: The Winter Soldier
Фантастика, Триллер130 мин12+
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О фильме
Капитан Америка объединяется с Черной Вдовой, чтобы дать отпор опасному врагу, коварно атаковавшему защитников мира, что называется, исподтишка – изнутри организации, на которую работают супергерои.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время130 мин / 02:10
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ЭРРежиссёр
Энтони
Руссо
- ДРРежиссёр
Джо
Руссо
- Актёр
Крис
Эванс
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Энтони
Маки
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Роберт
Редфорд
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актриса
Коби
Смолдерс
- ЭВАктриса
Эмили
ВанКэмп
- МЭАктёр
Максимилиано
Эрнандес
- КМСценарист
Кристофер
Маркус
- СМСценарист
Стивен
МакФили
- ДССценарист
Джо
Саймон
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- Продюсер
Кевин
Файги
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- МБПродюсер
Митчелл
Белл
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АЧАктёр дубляжа
Алексей
Черных
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- БФХудожник
Бит
Фрутигер
- ТВХудожник
Томас
Валентайн
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ТООператор
Трент
Опалок
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман