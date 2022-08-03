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Первый мститель: Другая война 3D

Первый мститель: Другая война 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Captain America: The Winter Soldier
Фантастика, Триллер130 мин12+

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О фильме

Капитан Америка объединяется с Черной Вдовой, чтобы дать отпор опасному врагу, коварно атаковавшему защитников мира, что называется, исподтишка – изнутри организации, на которую работают супергерои.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
130 мин / 02:10

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Первый мститель: Другая война 3D»