Отряд самоубийц (режиссерская версия)
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Отряд самоубийц (режиссерская версия)

Отряд самоубийц (режиссерская версия) (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.72016, Suicide Squad
Фантастика, Боевик128 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Власти США понимают, что теряют могущество из-за сверхлюдей во главе с Суперменом. В противовес им правительство набирает армию самых отчаянных суперзлодеев и планирует использовать бедняг как камикадзе.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отряд самоубийц (режиссерская версия)»