Отряд самоубийц (режиссерская версия) (фильм, 2016) смотреть онлайн
7.72016, Suicide Squad
Фантастика, Боевик128 мин18+
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О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Власти США понимают, что теряют могущество из-за сверхлюдей во главе с Суперменом. В противовес им правительство набирает армию самых отчаянных суперзлодеев и планирует использовать бедняг как камикадзе.
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время128 мин / 02:08
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Эйр
- Актриса
Марго
Робби
- Актёр
Уилл
Смит
- Актёр
Джаред
Лето
- Актёр
Джай
Кортни
- Актриса
Кара
Делевинь
- Актёр
Джей
Эрнандес
- Актёр
Юэль
Киннаман
- Актриса
Виола
Дэвис
- Актёр
Адевале
Акинойе-Агбаже
- СИАктёр
Скотт
Иствуд
- Сценарист
Дэвид
Эйр
- ДОСценарист
Джон
Острандер
- БФПродюсер
Брюс
Франклин
- ЭХПродюсер
Энди
Хорвитц
- Продюсер
Джефф
Джонс
- Продюсер
Стивен
Мнучин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дзюба
- НКАктриса дубляжа
Наталия
Колодяжная
- ПГХудожник
Питер
Гранди
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- КУХудожник
Клинт
Уоллес
- КХХудожница
Кейт
Хоули
- ШВХудожник
Шэйн
Виё
- ДГМонтажёр
Джон
Гилрой
- РВОператор
Роман
Васьянов