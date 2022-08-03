Отряд самоубийц 3D
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Отряд самоубийц 3D

Отряд самоубийц 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Suicide Squad
Фантастика, Боевик117 мин18+

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О фильме

Власти США понимают, что теряют могущество из-за разнообразных сверхлюдей во главе с Суперменом. В противовес им правительство набирает армию самых отчаянных суперзлодеев и поручает опасную миссию, умолчав, что живыми из боя героев никто не ждет.

Страна
США, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отряд самоубийц 3D»