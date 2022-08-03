Власти США понимают, что теряют могущество из-за разнообразных сверхлюдей во главе с Суперменом. В противовес им правительство набирает армию самых отчаянных суперзлодеев и поручает опасную миссию, умолчав, что живыми из боя героев никто не ждет.

