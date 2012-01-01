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Особо опасны

Особо опасны (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Savages
Боевики, Триллеры135 мин18+

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Сюжет

Молодые миллионеры Бен и Чон ведут дела на побережье Калифорнии. В их работе много сложных моментов, ведь они выращивают лучшую в мире траву. Сверхприбыльным бизнесом заинтересовался мексиканский картель. Его возглавляет прекрасная Елена, и она нашла главную слабость друзей...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Особо опасны»

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