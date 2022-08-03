Особо опасен (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.82008, Wanted
Фантастика, Триллер105 мин18+
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О фильме
Уэсли Гибсон — зануда и нытик, целыми днями торчащий в офисе. Босс его унижает, подружка ему изменяет. Уэс оказывается втянут в тайное общество киллеров под названием «Братство». За его обучение берется опытная наставница Фокс.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Тимур
Бекмамбетов
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Морган
Фриман
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- Актёр
Томас
Кречман
- Актёр
Коммон
- МУАктёр
Марк
Уоррен
- ДБАктёр
Дато
Бахтадзе
- Актёр
Крис
Пратт
- Актёр
Константин
Хабенский
- МБСценарист
Майкл
Брандт
- ДХСценарист
Дерек
Хаас
- КМСценарист
Крис
Морган
- ММСценарист
Марк
Миллар
- ДЛПродюсер
Джим
Лемли
- ДНПродюсер
Джейсон
Неттер
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- Продюсер
Иэн
Смит
- Актёр дубляжа
Сергей
Безруков
- Актриса дубляжа
Галина
Тюнина
- Актёр дубляжа
Анатолий
Максимов
- Актёр дубляжа
Валерий
Золотухин
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ДБХудожник
Дэвид
Бакса
- ПМХудожник
Патрик
М. Салливан мл.
- МВХудожник
Мартин
Вакар
- ВАХудожница
Варвара
Авдюшко
- РРХудожник
Ричард
Робертс
- ДБМонтажёр
Дэвид
Бреннер
- МАОператор
Митчелл
Амундсен
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман