Особо опасен
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Особо опасен

Особо опасен (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.82008, Wanted
Фантастика, Триллер105 мин18+

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О фильме

Уэсли Гибсон — зануда и нытик, целыми днями торчащий в офисе. Босс его унижает, подружка ему изменяет. Уэс оказывается втянут в тайное общество киллеров под названием «Братство». За его обучение берется опытная наставница Фокс.

Страна
США, Россия, Германия
Жанр
Фантастика, Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Особо опасен»