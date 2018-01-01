Wink
Фильмы
Особо опасен
Актёры и съёмочная группа фильма «Особо опасен»

Актёры и съёмочная группа фильма «Особо опасен»

Режиссёры

Тимур Бекмамбетов

Тимур Бекмамбетов

Режиссёр

Актёры

Джеймс Макэвой

Джеймс Макэвой

James McAvoy
АктёрWesley
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Angelina Jolie
АктрисаFox
Морган Фриман

Морган Фриман

Morgan Freeman
АктёрSloan
Теренс Стэмп

Теренс Стэмп

Terence Stamp
АктёрPekwarsky
Томас Кречман

Томас Кречман

Thomas Kretschmann
АктёрCross
Коммон

Коммон

Common
АктёрThe Gunsmith
Марк Уоррен

Марк Уоррен

Marc Warren
АктёрThe Repairman
Дато Бахтадзе

Дато Бахтадзе

Dato Bakhtadze
АктёрThe Butcher
Крис Пратт

Крис Пратт

Chris Pratt
АктёрBarry
Константин Хабенский

Константин Хабенский

АктёрThe Exterminator (в титрах: Konstantin Khabensky)

Сценаристы

Майкл Брандт

Майкл Брандт

Michael Brandt
Сценарист
Дерек Хаас

Дерек Хаас

Derek Haas
Сценарист
Крис Морган

Крис Морган

Chris Morgan
Сценарист
Марк Миллар

Марк Миллар

Mark Millar
Сценарист

Продюсеры

Джим Лемли

Джим Лемли

Jim Lemley
Продюсер
Джейсон Неттер

Джейсон Неттер

Jason Netter
Продюсер
Марк Э. Платт

Марк Э. Платт

Marc E. Platt
Продюсер
Иэн Смит

Иэн Смит

Iain Smith
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Безруков

Сергей Безруков

Актёр дубляжа
Галина Тюнина

Галина Тюнина

Актриса дубляжа
Анатолий Максимов

Анатолий Максимов

Актёр дубляжа
Валерий Золотухин

Валерий Золотухин

Актёр дубляжа
Денис Беспалый

Денис Беспалый

Актёр дубляжа

Художники

Дэвид Бакса

Дэвид Бакса

David Baxa
Художник
Патрик М. Салливан мл.

Патрик М. Салливан мл.

Patrick M. Sullivan Jr.
Художник
Мартин Вакар

Мартин Вакар

Martin Vackár
Художник
Варвара Авдюшко

Варвара Авдюшко

Художница
Ричард Робертс

Ричард Робертс

Richard Roberts
Художник

Монтажёры

Дэвид Бреннер

Дэвид Бреннер

David Brenner
Монтажёр

Операторы

Митчелл Амундсен

Митчелл Амундсен

Mitchell Amundsen
Оператор

Композиторы

Дэнни Элфман

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор