Осмосис Джонс (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.32001, Osmosis Jones
Мультфильм, Криминал91 мин6+
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О фильме
Он - герой новой породы. Одноклеточный герой нашего времени. Он - Осмосис Джонс. Этот заразительный мультипликационный боевик начинается с того, что Фрэнк проглатывает злодейский вирус по имени Трэкс.
СтранаДания, США
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Бобби
Фаррелли
- Режиссёр
Питер
Фаррелли
- Актёр
Крис
Рок
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- ДХАктёр
Дэвид
Хайд Пирс
- Актёр
Билл
Мюррей
- ЕФАктриса
Елена
Франклин
- Актриса
Брэнди
Норвуд
- УШАктёр
Уильям
Шетнер
- Актёр
Крис
Эллиот
- Актриса
Молли
Шеннон
- Актёр
Рон
Ховард
- МХСценарист
Марк
Хаймен
- ДЭПродюсер
Дэннис
Эдвардс
- Продюсер
Бобби
Фаррелли
- Продюсер
Питер
Фаррелли
- ЗППродюсер
Зак
Пенн
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ЛФМонтажёр
Лоис
Фриман-Фокс
- СШМонтажёр
Стефен
Шаффер
- Оператор
Марк
Ирвин
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман