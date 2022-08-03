Осмосис Джонс
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Осмосис Джонс

Осмосис Джонс (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.32001, Osmosis Jones
Мультфильм, Криминал91 мин6+

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О фильме

Он - герой новой породы. Одноклеточный герой нашего времени. Он - Осмосис Джонс. Этот заразительный мультипликационный боевик начинается с того, что Фрэнк проглатывает злодейский вирус по имени Трэкс.

Страна
Дания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Криминал, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Осмосис Джонс»