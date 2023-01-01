Оппенгеймер (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Oppenheimer
Драма, Исторический18+
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О фильме
История жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который во времена Второй мировой войны руководил Манхэттенским проектом — секретными разработками ядерного оружия.
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СтранаСША, Великобритания
ЖанрИсторический, Драма
Рейтинг
- Режиссёр
Кристофер
Нолан
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- БСАктёр
Бенни
Сэфди
- Актёр
Джош
Хартнетт
- Актриса
Эмили
Блант
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- ОЭАктёр
Олден
Эренрайк
- Актёр
Кеннет
Брана
- ДКАктёр
Дэвид
Крамхолц
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актриса
Флоренс
Пью
- КБСценарист
Кай
Бёрд
- Сценарист
Кристофер
Нолан
- МШСценарист
Мартин
Шервин
- Продюсер
Кристофер
Нолан
- ТХПродюсер
Томас
Хэйслип
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- РДХудожница
Рут
Де Йонг
- ЭДХудожник
Энтони
Д. Парилло
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон