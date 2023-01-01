Оппенгеймер
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Оппенгеймер

Оппенгеймер (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, Oppenheimer
Драма, Исторический18+

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О фильме

История жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который во времена Второй мировой войны руководил Манхэттенским проектом — секретными разработками ядерного оружия.

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Страна
США, Великобритания
Жанр
Исторический, Драма

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Актёры и съёмочная группа фильма «Оппенгеймер»