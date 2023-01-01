Оппенгеймер (фильм, 2023) смотреть онлайн

История жизни американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, который во времена Второй мировой войны руководил Манхэттенским проектом — секретными разработками ядерного оружия.



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