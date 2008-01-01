Операция «Валькирия» (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

История героя сопротивления полковника Клауса фон Штауффенберга, возглавившего заговор против Гитлера. В 1944 году он попытался взорвать диктатора, пронеся в портфеле бомбу, но все, что ему удалось — только ранить фюрера.



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