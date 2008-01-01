Операция «Валькирия»
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Операция «Валькирия»

Операция «Валькирия» (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.82008, Valkyrie
Триллеры, Драмы115 мин18+

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Сюжет

История героя сопротивления полковника Клауса фон Штауффенберга, возглавившего заговор против Гитлера. В 1944 году он попытался взорвать диктатора, пронеся в портфеле бомбу, но все, что ему удалось — только ранить фюрера.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Валькирия»»

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