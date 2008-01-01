Операция «Валькирия» (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.82008, Valkyrie
Триллеры, Драмы115 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
История героя сопротивления полковника Клауса фон Штауффенберга, возглавившего заговор против Гитлера. В 1944 году он попытался взорвать диктатора, пронеся в портфеле бомбу, но все, что ему удалось — только ранить фюрера.
Операция «Валькирия» смотреть �онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Брайан
Сингер
- Актёр
Том
Круз
- Актёр
Кеннет
Брана
- Актёр
Билл
Найи
- Актёр
Том
Уилкинсон
- Актриса
Кэрис
ван Хаутен
- Актёр
Томас
Кречман
- ТСАктёр
Теренс
Стэмп
- Актриса
Эдди
Иззард
- КМАктёр
Кевин
Макнэлли
- КБАктёр
Кристиан
Беркель
- Сценарист
Кристофер
Маккуорри
- НАСценарист
Нэйтан
Александр
- ГАПродюсер
Гилберт
Адлер
- Продюсер
Кристофер
Маккуорри
- Продюсер
Брайан
Сингер
- НАПродюсер
Нэйтан
Александр
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- КОХудожница
Корнелия
Отт
- КПХудожник
Кит
Пэйн
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- БХХудожник
Бернхард
Хенрих
- Монтажёр
Джон
Оттмен
- НТОператор
Ньютон
Томас Сигел
- Композитор
Джон
Оттмен