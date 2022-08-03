Опасный бизнес (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Gringo
Боевик, Драма106 мин18+
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О фильме
Сотрудник фармацевтической компании по имени Гарольд имитирует собственное похищение в надежде, что руководство заплатит за него щедрый выкуп. Тем временем бандиты из мексиканской наркомафии объявляют реальную охоту на Гарольда, ведь ему известен секрет одного очень прибыльного лекарства.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Нэш
Эдгертон
- Актёр
Дэвид
Ойелоуо
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актриса
Аманда
Сайфред
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- ШКАктёр
Шарлто
Копли
- ККАктёр
Карлос
Корона
- ДКАктёр
Диего
Катаньо
- РКАктёр
Родриго
Кориа
- ЮВАктёр
Юл
Васкес
- Сценарист
Энтони
Тамбакис
- Продюсер
А.Дж.
Дикс
- Продюсер
Нэш
Эдгертон
- Продюсер
Энтони
Тамбакис
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Анна
Котова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ПДХудожник
Пол
Д. Келли
- ДЗХудожница
Донна
Заковска
- ЛДМонтажёр
Люк
Дулан
- ТСМонтажёр
Татьяна
С. Ригел
- ЭГОператор
Эдуард
Грау
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек