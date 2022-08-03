Сотрудник фармацевтической компании по имени Гарольд имитирует собственное похищение в надежде, что руководство заплатит за него щедрый выкуп. Тем временем бандиты из мексиканской наркомафии объявляют реальную охоту на Гарольда, ведь ему известен секрет одного очень прибыльного лекарства.

