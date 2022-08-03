Опасный бизнес
Wink
Фильмы
Опасный бизнес

Опасный бизнес (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Gringo
Боевик, Драма106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сотрудник фармацевтической компании по имени Гарольд имитирует собственное похищение в надежде, что руководство заплатит за него щедрый выкуп. Тем временем бандиты из мексиканской наркомафии объявляют реальную охоту на Гарольда, ведь ему известен секрет одного очень прибыльного лекарства.

Страна
США, Мексика, Австралия
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасный бизнес»