Биография

Нэш Эдгертон – австралийский актер, монтажер, режиссер, продюсер и сценарист. Родился в австралийском городе Блэктаун 19 января 1973 г. Мать будущего актера Нэша Эдгертона – Марианна Маргарет фон Дорт – эмигрировала в Австралию из Голландии, где вышла замуж за адвоката Майкла Эдгертона. В семье родилось двое сыновей. Старший – Нэш выбрал родом своей деятельности киноиндустрию, а младший брат последовал его примеру. В 2011 г. женился на Карле Руффино, а в 2015 г. у пары родилась дочь. В первых своих фильмах Нэш Эдгертон снимался вовсе не как актер, а как каскадер. Он выполнял трюки на съемочных площадках картин: «Матрица: Перезагрузка» (2003 г.), а также II и III эпизодах «Звездных войн» (дублировал Эвана Макгрегора, сыгравшего Оби-Вана Кеноби). Вторым его увлечением, занимающим львиною долю времени, стали съемки короткометражных лент, в которых он выступает режиссером, продюсером и монтажером. Одна из наиболее известных работ – короткометражная комедия «Медведь» (2011 г.), в которой роль Нэша Эдгертона – главная. Увидеть его в игру можно в недавно вышедшем на экраны триллере «Невидимка» (2020 г.) по сценарию Герберта Уэллса, в котором Нэш Эдгертон сыграл роль охранника.