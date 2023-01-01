Биография

Энтони Тамбакис — сценарист, продюсер, актер, писатель. Родился в Фэрфилде 22 мая 1967 года. Лауреат премий в области литературы. Фильмография насчитывает 8 полнометражных кинокартин. Наиболее успешными работами стали фильмы «Воин», «Братья», «Опасный бизнес». Энтони Тамбакис работал профессором литературы. Стал лауреатом премии в области коротких рассказов и премии Пола Боулза. Написал и издал роман Swimming with Bridgeport Girls. Карьеру в кинематографе начал в 2011 году. Первым фильмом Энтони Тамбакиса, в которой он участвовал как сценарист и продюсер, стала спортивная драма «Воин». Главные роли в кинокартине исполнила Джоэл Эдгертон и Том Харди. Фильм был номинирован на Оскар в категории лучшая мужская роль второго плана, а также получил номинации на премии MTV и Гильдии киноактеров. В 2015 году на экраны вышел еще один фильм по сценарию Тамбакиса — вестерн «Джейн берет ружье» с Натали Портман в главной роли. В том же году он работал над сценарием к фильму «Братья». В 2018 году зрители увидели полнометражный криминальный боевик «Опасный бизнес».