Опасный бизнес HD (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Сотрудник фармацевтической компании по имени Гарольд имитирует собственное похищение в надежде, что руководство заплатит за него щедрый выкуп. Тем временем бандиты из мексиканской наркомафии объявляют реальную охоту на Гарольда, ведь ему известен секрет одного очень прибыльного лекарства.



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