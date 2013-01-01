Она (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Her
Мелодрамы, Драмы120 мин18+
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Сюжет
Главный герой приобретает программу — Саманту. Вскоре мужчина начинает понимать, что привязан к роботу больше, чем мог себе представить. Между ними зарождается сильное глубокое чувство.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Спайк
Джонс
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актриса
Эми
Адамс
- Актриса
Руни
Мара
- Актёр
Крис
Пратт
- Актриса
Оливия
Уайлд
- МЛАктёр
Мэтт
Летчер
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актриса
Портия
Даблдэй
- Актриса
Лаура
Кай Чен
- Сценарист
Спайк
Джонс
- Продюсер
Меган
Эллисон
- Продюсер
Спайк
Джонс
- Продюсер
Винсент
Ландэй
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- КСХудожник
Кэйси
Сторм
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- ДБМонтажёр
Джефф
Бьюкэнэн
- ЭЗМонтажёр
Эрик
Замбраннен
- ХВОператор
Хойте
Ван Хойтема