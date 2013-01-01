Она (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Главный герой приобретает программу — Саманту. Вскоре мужчина начинает понимать, что привязан к роботу больше, чем мог себе представить. Между ними зарождается сильное глубокое чувство.



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