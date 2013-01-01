Она
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Она

Она (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Her
Мелодрамы, Драмы120 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Главный герой приобретает программу — Саманту. Вскоре мужчина начинает понимать, что привязан к роботу больше, чем мог себе представить. Между ними зарождается сильное глубокое чувство.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Она»

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