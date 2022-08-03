Омерзительная восьмерка (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.92015, The Hateful Eight
Драма, Триллер160 мин18+
О фильме
США после Гражданской войны. Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. Снежная буря вынуждает компанию искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположилось весьма пестрое общество: генерал конфедератов, мексиканец, ковбой…
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Квентин
Тарантино
- Актёр
Курт
Рассел
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- Актёр
Тим
Рот
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- Актёр
Демиан
Бичир
- Актёр
Брюс
Дерн
- ДПАктёр
Джеймс
Паркс
- ДГАктриса
Дэна
Гурье
- Сценарист
Квентин
Тарантино
- Продюсер
Ричард
Н. Гладштейн
- ШМПродюсер
Шеннон
МакИнтош
- Продюсер
Стейси
Шер
- УППродюсер
Уильям
Пол Кларк
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- БЭХудожник
Бенжамин
Эдельберг
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- КХХудожница
Кортни
Хоффман
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- ФРМонтажёр
Фред
Раскин
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- ЭМКомпозитор
Эннио
Морриконе