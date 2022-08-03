Омерзительная восьмерка
Омерзительная восьмерка (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.92015, The Hateful Eight
Драма, Триллер160 мин18+

О фильме

США после Гражданской войны. Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. Снежная буря вынуждает компанию искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположилось весьма пестрое общество: генерал конфедератов, мексиканец, ковбой…

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
160 мин / 02:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

