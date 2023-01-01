Биография

Дэна Гурье – актриса, родилась 31 июля 1979 года в Новом Орлеане, в США. В юном возрасте Дэна принимала участие в многочисленных театральных постановках. Окончила Калифорнийский институт искусств и Университет Луизианы в Лафайете. Гурье получила степень бакалавра в области перфоманса, а также степень магистра в области актерского мастерства. Карьера актрисы началась с кинокартины «Джанго освобожденный» в 2011 году. Фильм, где она сыграла одну из второстепенных ролей, был удостоен премии «Оскар». Еще одна кинокартина, удостоенная похвалы за поднятые расовые проблемы и отмеченная положительными отзывами, – «Ненавистная восьмерка». По словам Дэны, кинокартина была для нее одной из самых сложных. Основные роли Дэны Гурье, в котором она снялась в качестве актрисы, – кинокартины «Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный», «Помни воскресенье». Режиссером всех трех фильмов выступил Квентин Тарантино. «Похищение» – это фильм Дэны Гурье, где она сыграла одну из главных ролей. Это душераздирающий боевик о матери, которая не остановится ни перед чем, чтобы спасти своего похищенного сына. Дэна гордится своими успехами в кино. Она надеется только на дальнейшее развитие своей карьеры. Актриса требовательна к себе и к окружающим. По словам Дэны, ей придется работать в сто раз усерднее, когда ее рассматривают на роль.