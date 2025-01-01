Фильм Олень

О фильме
Андрей — дамский угодник, привыкший использовать женщин. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить негодяя, который, по ее мнению, обидел внучку и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения — настоящая взаимная любовь.
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Рейтинг
- Режиссёр
Михаил
Соловьев
- АЛАктриса
Алиса
Лисичкина
- Актёр
Дмитрий
Хрусталев
- Актёр
Кузьма
Сапрыкин
- Актриса
Эра
Зиганшина
- АБАктриса
Алина
Большакова
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- Актёр
Виктор
Васильев
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актриса
Ольга
Веникова
- Актёр
Михаил
Горевой
- Сценарист
Максим
Кучин
- Продюсер
Екатерина
Гордецкая
- Продюсер
Тина
Канделаки
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- Продюсер
Андрей
Радько
- АМХудожник
Андрей
Мучко
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- СБХудожница
Светлана
Бондарчук