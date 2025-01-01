Фильм Олень

Андрей — дамский угодник, привыкший использовать женщин. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить негодяя, который, по ее мнению, обидел внучку и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения — настоящая взаимная любовь.



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