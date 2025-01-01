Олень
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Олень

Фильм Олень

2025, Олень
Комедия, Мелодрама16+
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О фильме

Андрей — дамский угодник, привыкший использовать женщин. Его жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой Настей, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабуля Насти решает проучить негодяя, который, по ее мнению, обидел внучку и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения — настоящая взаимная любовь.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Олень»