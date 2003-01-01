Ограбление по-итальянски (фильм, 2003) смотреть онлайн
9.22003, The Italian Job
Боевики, Триллеры106 мин12+
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Сюжет
Джон Бриджер всегда знал о том, как следует планировать идеальное ограбление. В свое время, находясь в команде опытных любителей быстрой наживы, он провернул далеко не одно успешное дело, но сейчас ему хочется отдохнуть. Бриджер решается на самое последнее задание: кражу слитков золота на сум�му более 30 миллионов долларов, в которой егоподдержат водитель Роб, инсайдер Стив, взрыватель Левое Ухо и, конечно же, верный напарник Чарли. Ограбление проходит быстро и изящно, но радость от успеха закончится быстрее, чем они думали.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Ф.
Гэри Грей
- Актриса
Шарлиз
Терон
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Сет
Грин
- ЯБАктёр
Ясин
Бей
- Актёр
Эдвард
Нортон
- ФКАктёр
Фаусто
Каллегарини
- СПАктёр
Стефано
Петронелли
- ФСАктёр
Фабио
Скарпа
- ТКСценарист
Трой
Кеннеди-Мартин
- ДПСценарист
Донна
Пауэрс
- УПСценарист
Уэйн
Пауэрс
- Продюсер
Тим
Беван
- ГЧПродюсер
Гвидо
Черасуоло
- Продюсер
Дональд
Де Лайн
- ДДПродюсер
Джим
Дайер
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- ИААктёр дубляжа
Иван
Агапов
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ДДХудожник
Даг
Дж. Мирдинк
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- ДПХудожница
Дениза
Пиццини
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- Монтажёр
Кристофер
Раус
- УПОператор
Уолли
Пфистер
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл