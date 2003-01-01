Ограбление по-итальянски
Wink
Фильмы
Ограбление по-итальянски

Ограбление по-итальянски (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.22003, The Italian Job
Боевики, Триллеры106 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Джон Бриджер всегда знал о том, как следует планировать идеальное ограбление. В свое время, находясь в команде опытных любителей быстрой наживы, он провернул далеко не одно успешное дело, но сейчас ему хочется отдохнуть. Бриджер решается на самое последнее задание: кражу слитков золота на сумму более 30 миллионов долларов, в которой егоподдержат водитель Роб, инсайдер Стив, взрыватель Левое Ухо и, конечно же, верный напарник Чарли. Ограбление проходит быстро и изящно, но радость от успеха закончится быстрее, чем они думали.

Ограбление по-итальянски смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление по-итальянски»

Всё