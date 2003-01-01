Ограбление по-итальянски (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Джон Бриджер всегда знал о том, как следует планировать идеальное ограбление. В свое время, находясь в команде опытных любителей быстрой наживы, он провернул далеко не одно успешное дело, но сейчас ему хочется отдохнуть. Бриджер решается на самое последнее задание: кражу слитков золота на сум�му более 30 миллионов долларов, в которой егоподдержат водитель Роб, инсайдер Стив, взрыватель Левое Ухо и, конечно же, верный напарник Чарли. Ограбление проходит быстро и изящно, но радость от успеха закончится быстрее, чем они думали.



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