Ограбление казино (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Killing Them Softly
Триллер, Криминал93 мин18+
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О фильме
Во время подпольной игры в покер совершено ограбление, и угроза повисла над всем воровским сообществом. Воротилы мафии рассчитывают, что Джеки Коган найдет виновных. Однако, вращаясь среди нерешительных заказчиков, жуликов-ростовщиков, усталых убийц и тех, кто спланировал «дело», даже специалисту трудно сохранить контроль над ситуацией…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Доминик
- Актёр
Брэд
Питт
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- Актёр
Бен
Мендельсон
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- Актёр
Рэй
Лиотта
- Актёр
Сэм
Шепард
- ВКАктёр
Винсент
Куратола
- Актёр
Макс
Казелла
- ТЛАктёр
Тревор
Лонг
- ЭДСценарист
Эндрю
Доминик
- ДВСценарист
Джордж
В. Хиггинс
- ДБПродюсер
Дэйв
Богосян
- МБПродюсер
Мэттью
Бадман
- Продюсер
Марк
Бутан
- Продюсер
Меган
Эллисон
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Борис
Клюев
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ПНХудожница
Патриша
Норрис
- БАМонтажёр
Брайан
А. Кейтс
- ГФОператор
Грег
Фрейзер