Ограбление казино
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Ограбление казино

Ограбление казино (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Killing Them Softly
Триллер, Криминал93 мин18+

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О фильме

Во время подпольной игры в покер совершено ограбление, и угроза повисла над всем воровским сообществом. Воротилы мафии рассчитывают, что Джеки Коган найдет виновных. Однако, вращаясь среди нерешительных заказчиков, жуликов-ростовщиков, усталых убийц и тех, кто спланировал «дело», даже специалисту трудно сохранить контроль над ситуацией…

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление казино»