Ограбление казино
Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление казино»

Режиссёры

Эндрю Доминик

Эндрю Доминик

Andrew Dominik
Режиссёр

Актёры

Брэд Питт

Брэд Питт

Brad Pitt
АктёрJackie
Скут Макнэри

Скут Макнэри

Scoot McNairy
АктёрFrankie
Бен Мендельсон

Бен Мендельсон

Ben Mendelsohn
АктёрRussell
Ричард Дженкинс

Ричард Дженкинс

Richard Jenkins
АктёрDriver
Джеймс Гандольфини

Джеймс Гандольфини

James Gandolfini
АктёрMickey
Рэй Лиотта

Рэй Лиотта

Ray Liotta
АктёрMarkie Trattman
Сэм Шепард

Сэм Шепард

Sam Shepard
АктёрDillon
Винсент Куратола

Винсент Куратола

Vincent Curatola
АктёрJohnny Amato
Макс Казелла

Макс Казелла

Max Casella
АктёрBarry Caprio
Тревор Лонг

Тревор Лонг

Trevor Long
АктёрSteve Caprio

Сценаристы

Эндрю Доминик

Эндрю Доминик

Andrew Dominik
Сценарист
Джордж В. Хиггинс

Джордж В. Хиггинс

George V. Higgins
Сценарист

Продюсеры

Дэйв Богосян

Дэйв Богосян

Dave Bogosian
Продюсер
Мэттью Бадман

Мэттью Бадман

Matthew Budman
Продюсер
Марк Бутан

Марк Бутан

Marc Butan
Продюсер
Меган Эллисон

Меган Эллисон

Megan Ellison
Продюсер

Актёры дубляжа

Юрий Деркач

Юрий Деркач

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Пётр Иващенко

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Борис Клюев

Борис Клюев

Актёр дубляжа
Алексей Колган

Алексей Колган

Актёр дубляжа

Художники

Патриша Норрис

Патриша Норрис

Patricia Norris
Художница

Монтажёры

Брайан А. Кейтс

Брайан А. Кейтс

Brian A. Kates
Монтажёр

Операторы

Грег Фрейзер

Грег Фрейзер

Greig Fraser
Оператор