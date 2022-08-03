Одноклассницы: Новый поворот (фильм, 2016) смотреть онлайн

Спустя год после свадьбы Кати, обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши.

Но как водится, гладко все не бывает. Смогут ли лучше подруги спасти свадьбу Даши?

