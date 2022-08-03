Одноклассницы: Новый поворот
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Одноклассницы: Новый поворот

Одноклассницы: Новый поворот (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Одноклассницы: Новый поворот
Комедия72 мин18+

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О фильме

Спустя год после свадьбы Кати, обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши.
Но как водится, гладко все не бывает. Смогут ли лучше подруги спасти свадьбу Даши?

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одноклассницы: Новый поворот»