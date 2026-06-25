Очень страшное кино
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Очень страшное кино

Очень страшное кино (фильм, 2026) смотреть онлайн

6.82026, Scary Movie
Ужасы, Комедия95 мин18+

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О фильме

На Тьюздей, младшую дочь Синди Кэмпбелл, нападает Призрачное Лицо. Старшая дочь Сара разыскивает ставшую отшельницей мать, иони пытаются остановить очередную волну убийств вВудсвилле вместе сразросшимся семейством Бренды Микс.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень страшное кино»