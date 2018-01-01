Биография

Шон Уайанс – актер, продюсер, сценарист, ди-джей и комик. Родился 19 января 1971 года в большой нью-йоркской семье. Начинал свой творческий путь вместе с братьями и сестрами и до сих пор имеет с ними ряд общих проектов. Вайанс родился в Нью-Йорке, в семье из десяти детей, где был девятым. Обычные родители: мама – домохозяйка и социальный работник, папа – менеджер в супермаркете. Некоторое время семья состояла в братстве Свидетелей Иеговы. Уэйанс вырос в Fulton Houses в районе Челси на Манхэттене и в 1989 году окончил среднюю гуманитарную школу Bayard Rustin. Прославился Шон Уайанс фильмами «Живой цвет», «Братья Уэйанс» и «Белые цыпочки», где покорил американцев самобытностью и увлекательной искренней игрой. Начинал вместе с братьями и сестрой Ким как ди-джей. Затем в 1995 году инициировал съемки ситкома «The WB», которые длились в течение четырех лет. В этом сериале Уайанс выступал и сценаристом. Шону Уайансу роли достались самые разные – он сыграл юного папочку, плохого Бобби в детской сказке и даже самого себя в фильме «Быть родителем». Наибольшую популярность получил после нескольких молодежных комедий: «Очень страшное кино», «Шалун», «Не грози южному централу». Сегодня Шон продолжает активную деятельность как продюсер в партнерстве с братьями и сестрами.