Биография

Ирина Зубкова — российская театральная и киноактриса, мастер дубляжа, «голос» аудиокниг российских и зарубежных писательниц. Родилась 23 мая 1974 года. Получив аттестат, Ирина решила связать судьбу с кинематографом. В 1995 году окончила Театральный институт имени Щукина, где училась на курсе Аллы Казанской. Получив диплом, работала в столичных театрах имени Пушкина, Вахтангова, «Классном театре». На экране появилась в 2006 году в картине «Утиная охота». Ирина Зубкова прежде всего театральная актриса, поэтому снялась всего в трех картинах. Среди них сериал «Счастливы вместе» и триллер Дмитрия Дьяченко «Бешенство», где партнером артистки по съемочной площадке стал Кирилл Серебряков. Ирина дублировала персонажей кинолент «Балканский ветер», «Вестсайдская история» и «Аллея кошмаров». Ее голосом в локализованной версии говорит герой ленты «Обитель зла: Раккун-Сити». Также Зубкова озвучивает аудиокниги для крупного российского онлайн-сервиса.