Wink
Фильмы
Очень страшное кино 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Очень страшное кино 3»

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень страшное кино 3»

Режиссёры

Дэвид Цукер

Дэвид Цукер

David Zucker
Режиссёр

Актёры

Анна Фэрис

Анна Фэрис

Anna Faris
АктрисаCindy
Энтони Андерсон

Энтони Андерсон

Anthony Anderson
АктёрMahalik
Лесли Нильсен

Лесли Нильсен

Leslie Nielsen
АктёрPresident Harris
Камрин Менхейм

Камрин Менхейм

Camryn Manheim
АктрисаTrooper Champlin
Саймон Рекс

Саймон Рекс

Simon Rex
АктёрGeorge
Джордж Карлин

Джордж Карлин

George Carlin
АктёрArchitect
Памела Андерсон

Памела Андерсон

Pamela Anderson
АктрисаBecca
Дженни МакКарти

Дженни МакКарти

Jenny McCarthy-Wahlberg
АктрисаKate (в титрах: Jenny McCarthy)
Марни Энг

Марни Энг

Marny Eng
АктрисаTabitha
Чарли Шин

Чарли Шин

Charlie Sheen
АктёрTom

Сценаристы

Крэйг Мэйзин

Крэйг Мэйзин

Craig Mazin
Сценарист
Пэт Профт

Пэт Профт

Pat Proft
Сценарист
Шон Уайанс

Шон Уайанс

Shawn Wayans
Сценарист
Марлон Уайанс

Марлон Уайанс

Marlon Wayans
Сценарист

Продюсеры

Роберт К. Уайсс

Роберт К. Уайсс

Robert K. Weiss
Продюсер
Фил Дорнфелд

Фил Дорнфелд

Phil Dornfeld
Продюсер
Грэйс Гилрой

Грэйс Гилрой

Grace Gilroy
Продюсер
Кевин Марси

Кевин Марси

Kevin Marcy
Продюсер

Актёры дубляжа

Жанна Никонова

Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Леонид Белозорович

Леонид Белозорович

Актёр дубляжа
Василий Бочкарев

Василий Бочкарев

Актёр дубляжа
Светлана Старикова

Светлана Старикова

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа

Художники

Кэрол Рэмси

Кэрол Рэмси

Carol Ramsey
Художница

Монтажёры

Малкольм Кэмпбелл

Малкольм Кэмпбелл

Malcolm Campbell
Монтажёр
Джон Полл

Джон Полл

Jon Poll
Монтажёр

Операторы

Марк Ирвин

Марк Ирвин

Mark Irwin
Оператор

Композиторы

Джеймс Л. Винейбл

Джеймс Л. Винейбл

James L. Venable
Композитор