Журналистка Синди Кэмпбелл охвачена желанием сделать скандальный репортаж о каком-нибудь мировом заговоре и открыть самые секретные материалы! Кто ищет, тот всегда найдeт: вскоре Синди становится свидетельницей необъяснимых явлений.

