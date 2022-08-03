Очень страшное кино 3
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Очень страшное кино 3

Очень страшное кино 3 (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.02003, Scary Movie 3
Комедия77 мин18+

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О фильме

Журналистка Синди Кэмпбелл охвачена желанием сделать скандальный репортаж о каком-нибудь мировом заговоре и открыть самые секретные материалы! Кто ищет, тот всегда найдeт: вскоре Синди становится свидетельницей необъяснимых явлений.

Страна
США, Канада
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Очень страшное кино 3»