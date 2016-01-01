Wink
Фильмы
Образцовый самец 2

Образцовый самец 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.72016, Zoolander 2
Боевики, Комедии97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Экстравагантный дуэт Бена Стиллера и Оуэна Уилсона в комедии о самых знаменитых мужчинах-моделях в мире.

Поклонники, ликуйте и спешите смотреть онлайн! «Образцовый самец 2» пришел, чтобы покорить мир высокой моды!

Времена славы Дерека Зуландера давно миновали, но от подиума, как известно, не уйдешь. Интерполу в лице знойной красотки Валентины требуется его помощь в расследовании загадочных смертей на знаменитостей. Прежде чем испустить последний вздох, они публикуют сэлфи с фирменным взглядом Зуландера «Голубая сталь». Если хотите раскрыть эту тайну вместе с героями фильма, начните «Образцовый самец 2» смотреть онлайн в хорошем качестве.

Образцовый самец 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Образцовый самец 2»

Всё