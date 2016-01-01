Образцовый самец 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
Экстравагантный дуэт Бена Стиллера и Оуэна Уилсона в комедии о самых знаменитых мужчинах-моделях в мире.
Поклонники, ликуйте и спешите смотреть онлайн! «Образцовый самец 2» пришел, чтобы покорить мир высокой моды!
Времена славы Дерека Зуландера давно миновали, но от подиума, как известно, не уйдешь. Интерполу в лице знойной красотки Валентины требуется его помощь в расследовании загадочных смертей на знаменитостей. Прежде чем испустить последний вздох, они публикуют сэлфи с фирменным взглядом Зуландера «Голубая сталь». Если хотите раскрыть эту тайну вместе с героями фильма, начните «Образцовый самец 2» смотреть онлайн в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Бен
Стиллер
- Актёр
Бен
Стиллер
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актриса
Пенело�па
Крус
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Фред
Армисен
- КМАктёр
Кайл
Муни
- Актриса
Милла
Йовович
- КТАктриса
Кристин
Тейлор
- Актёр
Джастин
Теру
- Сценарист
Джастин
Теру
- Сценарист
Бен
Стиллер
- Сценарист
Николас
Столлер
- Сценарист
Джон
Гамбург
- Продюсер
Стюарт
Корнфелд
- ДМПродюсер
Джефф
Манн
- Продюсер
Скотт
Рудин
- Продюсер
Бен
Стиллер
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- КОХудожница
Кристина
Онори
- ЛЭХудожница
Лиса
Эванс
- ГХМонтажёр
Грег
Хейден
- ДМОператор
Дэниэл
Миндел
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро