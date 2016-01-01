Образцовый самец 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Экстравагантный дуэт Бена Стиллера и Оуэна Уилсона в комедии о самых знаменитых мужчинах-моделях в мире.



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Времена славы Дерека Зуландера давно миновали, но от подиума, как известно, не уйдешь. Интерполу в лице знойной красотки Валентины требуется его помощь в расследовании загадочных смертей на знаменитостей. Прежде чем испустить последний вздох, они публикуют сэлфи с фирменным взглядом Зуландера «Голубая сталь». Если хотите раскрыть эту тайну вместе с героями фильма, начните «Образцовый самец 2» смотреть онлайн в хорошем качестве.



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