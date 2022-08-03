Обливион (с субтитрами) (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Oblivion
Фантастика, Боевик119 мин18+
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О фильме
Земля, пережившая войну с инопланетными захватчиками, опустела остатки человечества готовятся покинуть непригодную для жизни планету. Главный герой — техник по обслуживанию дронов — находит разбившийся корабль NASA, команда которого погибает у него на глазах. Ему удаeтся спасти лишь одну женщину — и вскоре он понимает, что это перевернeт его жизнь.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Мелодрама, Триллер
КачествоSD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Джозеф
Косински
- Актёр
Том
Круз
- Актриса
Ольга
Куриленко
- Актриса
Андреа
Райзборо
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Николай
Костер-Вальдау
- Актриса
Мелисса
Лео
- ЗБАктриса
Зои
Белл
- ЭЛАктриса
Эбигейл
Лоу
- ИЛАктриса
Изабель
Лоу
- ДМАктёр
Дэвид
Мэдисон
- КГСценарист
Карл
Гайдусек
- Сценарист
Майкл
Арндт
- Сценарист
Джозеф
Косински
- Продюсер
Питер
Чернин
- ДКПродюсер
Дилан
Кларк
- ДХПродюсер
Дункан
Хендерсон
- Продюсер
Джозеф
Косински
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- МСХудожница
Марлен
Стюарт
- ДВХудожница
Джина
Васкес
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- КМОператор
Клаудио
Миранда
- ДТКомпозитор
Джозеф
Трапанезе