Земля, пережившая войну с инопланетными захватчиками, опустела остатки человечества готовятся покинуть непригодную для жизни планету. Главный герой — техник по обслуживанию дронов — находит разбившийся корабль NASA, команда которого погибает у него на глазах. Ему удаeтся спасти лишь одну женщину — и вскоре он понимает, что это перевернeт его жизнь.

