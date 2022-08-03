Обливион (с субтитрами)
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Обливион (с субтитрами)

Обливион (с субтитрами) (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Oblivion
Фантастика, Боевик119 мин18+

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О фильме

Земля, пережившая войну с инопланетными захватчиками, опустела остатки человечества готовятся покинуть непригодную для жизни планету. Главный герой — техник по обслуживанию дронов — находит разбившийся корабль NASA, команда которого погибает у него на глазах. Ему удаeтся спасти лишь одну женщину — и вскоре он понимает, что это перевернeт его жизнь.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обливион (с субтитрами)»