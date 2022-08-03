Обитель проклятых HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

Молодой медицинский работник Эдвард устраивается работать в психиатрическую лечебницу. Вскоре становится известно об исчезновении одного из лечащих врачей психушки. Эдвард обнаруживает, что его похитили пациенты больницы, а вскоре и вся психушка оказывается захвачена ими…

