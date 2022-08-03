Обитель проклятых HD (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Eliza Graves
Триллер, Драма108 мин18+
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О фильме
Молодой медицинский работник Эдвард устраивается работать в психиатрическую лечебницу. Вскоре становится известно об исчезновении одного из лечащих врачей психушки. Эдвард обнаруживает, что его похитили пациенты больницы, а вскоре и вся психушка оказывается захвачена ими…
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- БАРежиссёр
Брэд
Андерсон
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- Актёр
Джим
Стёрджесс
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актёр
Дэвид
Тьюлис
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- СКАктриса
Софи
Кеннеди Кларк
- ШКАктриса
Шинед
Кьюсак
- ДГСценарист
Джо
Ганджеми
- ЭАСценарист
Эдгар
Аллан По
- МЭПродюсер
Марк
Эмин
- БДПродюсер
Брюс
Дэвей
- РБПродюсер
Рене
Бессон
- ККПродюсер
Криста
Кэмпбелл
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- КБХудожник
Карлос
Боделон
- ТОХудожник
Томас
Олах
- ТЯОператор
Том
Яцко
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни