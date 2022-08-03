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Обитель проклятых HD

Обитель проклятых HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Eliza Graves
Триллер, Драма108 мин18+

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О фильме

Молодой медицинский работник Эдвард устраивается работать в психиатрическую лечебницу. Вскоре становится известно об исчезновении одного из лечащих врачей психушки. Эдвард обнаруживает, что его похитили пациенты больницы, а вскоре и вся психушка оказывается захвачена ими…

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель проклятых HD»