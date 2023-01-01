Wink
Фильмы
Обещать – не значит жениться
Актёры и съёмочная группа фильма «Обещать – не значит жениться»

Актёры и съёмочная группа фильма «Обещать – не значит жениться»

Режиссёры

Кен Куопис

Кен Куопис

Ken Kwapis
Режиссёр

Актёры

Бен Аффлек

Бен Аффлек

Ben Affleck
АктёрNeil
Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Jennifer Aniston
АктрисаBeth
Дженнифер Коннелли

Дженнифер Коннелли

Jennifer Connelly
АктрисаJanine
Брэдли Купер

Брэдли Купер

Bradley Cooper
АктёрBen
Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Scarlett Johansson
АктрисаAnna
Джиннифер Гудвин

Джиннифер Гудвин

Ginnifer Goodwin
АктрисаGigi
Джастин Лонг

Джастин Лонг

Justin Long
АктёрAlex
Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор

Drew Barrymore
АктрисаMary
Кевин Коннолли

Кевин Коннолли

Kevin Connolly
АктёрConor
Крис Кристофферсон

Крис Кристофферсон

Kris Kristofferson
АктёрKen Murphy

Сценаристы

Эбби Кон

Эбби Кон

Abby Kohn
Сценарист
Марк Силверштейн

Марк Силверштейн

Marc Silverstein
Сценарист
Грег Берендт

Грег Берендт

Greg Behrendt
Сценарист
Лиз Туччилло

Лиз Туччилло

Liz Tuccillo
Сценарист

Продюсеры

Нэнси Джувонен

Нэнси Джувонен

Nancy Juvonen
Продюсер
Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор

Drew Barrymore
Продюсер
Майкл Бегг

Майкл Бегг

Michael Beugg
Продюсер

Актёры дубляжа

Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Людмила Шувалова

Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Рамиля Искандер

Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Алексей Иващенко

Алексей Иващенко

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа

Художники

Шэй Канлифф

Шэй Канлифф

Shay Cunliffe
Художница

Операторы

Джон Бэйли

Джон Бэйли

John Bailey
Оператор

Композиторы

Клифф Эйдельман

Клифф Эйдельман

Cliff Eidelman
Композитор