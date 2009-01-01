Обещать – не значит жениться (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, He's Just Not That Into You
Драмы, Мелодрамы124 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Романтическая комедия по мотивам одноименной книги, написанной сценаристами сериала «Секс в большом городе» о том, как найти свою любовь.
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Информация
СтранаСША, Германия, Нидерланды
КачествоFull HD, SD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ККРежиссёр
Кен
Куопис
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актёр
Брэдли
Купер
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- ДГАктриса
Джиннифер
Гудвин
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- ККАктёр
Кевин
Коннолли
- ККАктёр
Крис
Кристофферсон
- ЭКСценарист
Эбби
Кон
- Сценарист
Марк
Силверштейн
- ГБСценарист
Грег
Берендт
- ЛТСценарист
Лиз
Туччилло
- Продюсер
Нэнси
Джувонен
- Продюсер
Дрю
Бэрримор
- Продюсер
Майкл
Бегг
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЛШАктриса дубляжа
Люд�мила
Шувалова
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ДБОператор
Джон
Бэйли
- КЭКомпозитор
Клифф
Эйдельман