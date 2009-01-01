Обещать – не значит жениться
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Обещать – не значит жениться

Обещать – не значит жениться (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, He's Just Not That Into You
Драмы, Мелодрамы124 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Романтическая комедия по мотивам одноименной книги, написанной сценаристами сериала «Секс в большом городе» о том, как найти свою любовь.

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Информация

Страна
США, Германия, Нидерланды
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обещать – не значит жениться»

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