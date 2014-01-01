9.12014, The Amazing Spider-Man 2
Фантастика, Боевики135 мин12+
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Новый Человек-паук: Высокое напряжение (фильм, 2014) смотреть онлайн
Сюжет
Питер Паркер под маской Человека-паука по-прежнему спасает мир от злодеев и преступников, а свободное время проводит со своей возлюбленной Гвен, но судьба готовит Питеру сюрпризы: на его пути появится новый противник — Электро, а также ему будет суждено вновь встретиться с давним приятелем Гарри Озборном и узнать много нового о прошлом своей семьи.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Марк
Уэбб
- Актёр
Эндрю
Гарфилд
- Актриса
Эмма
Ст�оун
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актёр
Дэйн
ДеХаан
- Актриса
Салли
Филд
- Актёр
Колм
Фиор
- Актриса
Фелисити
Джонс
- Актёр
Пол
Джаматти
- Актёр
Мартон
Чокаш
- КСАктёр
Кэмпбелл
Скотт
- Сценарист
Алекс
Куртцман
- Сценарист
Роберто
Орси
- Сценарист
Джефф
Пинкнер
- Сценарист
Джеймс
Вандербилт
- Продюсер
Ави
Арад
- Продюсер
Мэтт
Толмак
- Продюсер
Алекс
Куртцман
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- ПСМонтажёр
Пьетро
Скалия
- ДМОператор
Дэниэл
Миндел
- МЭКомпозитор
Майк
Эйнзайгер
- JXКомпозитор
Junkie
XL
- ЭККомпозитор
Эндрю
Кавчински
- ДМКомпозитор
Джонни
Марр