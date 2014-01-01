Новый Человек-паук: Высокое напряжение (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Питер Паркер под маской Человека-паука по-прежнему спасает мир от злодеев и преступников, а свободное время проводит со своей возлюбленной Гвен, но судьба готовит Питеру сюрпризы: на его пути появится новый противник — Электро, а также ему будет суждено вновь встретиться с давним приятелем Гарри Озборном и узнать много нового о прошлом своей семьи.



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