Не пойман – не вор (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Группа грабителей в костюмах маляров захватывает банк и берет в заложники всех его работников и клиентов. При этом преступники не объявляют, сколько стоит свобода пленных. Детектив Кит Фрейзер пытается вести переговоры с главарем банды, но тот упорно молчит. Что за «кошки-мышки» он затеял?



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