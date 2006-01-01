Не пойман – не вор (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.72006, Inside Man
Триллеры123 мин18+
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Сюжет
Группа грабителей в костюмах маляров захватывает банк и берет в заложники всех его работников и клиентов. При этом преступники не объявляют, сколько стоит свобода пленных. Детектив Кит Фрейзер пытается вести переговоры с главарем банды, но тот упорно молчит. Что за «кошки-мышки» он затеял?
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Спайк
Ли
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Клайв
Оуэн
- Актриса
Джоди
Фостер
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Чиветель
Эджиофор
- КААктёр
Карлос
Андрес Гомез
- КДАктриса
Ким
Директор
- ДРАктёр
Джеймс
Рэнсон
- БРАктёр
Берни
Рейчел
- РГСценарист
Расселл
Гевиртц
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- ДФПродюсер
Джонатан
Филли
- Продюсер
Джон
Килик
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- КШХудожник
Крис
Шрайвер
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- БАМонтажёр
Бэрри
Александер Браун
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- ТБКомпозитор
Теренс
Блэнчард