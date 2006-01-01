Не пойман – не вор
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Не пойман – не вор

Не пойман – не вор (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.72006, Inside Man
Триллеры123 мин18+

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Сюжет

Группа грабителей в костюмах маляров захватывает банк и берет в заложники всех его работников и клиентов. При этом преступники не объявляют, сколько стоит свобода пленных. Детектив Кит Фрейзер пытается вести переговоры с главарем банды, но тот упорно молчит. Что за «кошки-мышки» он затеял?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не пойман – не вор»

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