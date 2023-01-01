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Назад в будущее (фильм, 1985) смотреть онлайн
О фильме
Когда у твоего друга появляется машина времени, прощай, скучная жизнь. Фантастический приключенческий фильм «Назад в будущее» напоминает, что одна ошибка в прошлом может до неузнаваемости изменить настоящее.
Школьник Марти МакФлай случайно отправляется в 1955 год на модифицированном автомобиле DeLorean, который сконструировал его эксцентричный друг-ученый Док Браун. В прошлом Марти неожиданно встречает своих будущих родителей и случайно мешает им влюбиться. Чтобы не исчезнуть из реальности, юноше придется вернуть все на круги своя. Но сделать это будет нелегко: топливо закончилось, а влюбленная в Марти его собственная будущая мама — худшее, что только можно представить.
Если вы любите фильмы о путешествиях во времени, истории о дружбе и просто веселое и смешное кино, получите массу удовольствия, начав смотреть «Назад в будущее».
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Земекис
- Актёр
Майкл
Дж. Фокс
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- Актриса
Лиа
Томпсон
- КГАктёр
Криспин
Гловер
- ТФАктёр
Томас
Ф. Уилсон
- КУАктриса
Клаудия
Уэллс
- ММАктёр
Марк
МакКлюр
- УДАктриса
Уэнди
Джо Спербер
- ДДАктёр
Джордж
ДиЧенцо
- ФЛАктриса
Фрэнсис
Ли МакКейн
- Сценарист
Роберт
Земекис
- Сценарист
Боб
Гейл
- Продюсер
Нил
Кэнтон
- Продюсер
Боб
Гейл
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЛДХудожник
Лоуренс
Дж. Полл
- ТХХудожник
Тодд
Халлоуэлл
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- ХГХудожник
Хэл
Гаусман
- ГКМонтажёр
Гарри
Керамидас
- АШМонтажёр
Артур
Шмидт
- Оператор
Дин
Канди
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри