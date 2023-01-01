Назад в будущее (фильм, 1985) смотреть онлайн

Когда у твоего друга появляется машина времени, прощай, скучная жизнь. Фантастический приключенческий фильм «Назад в будущее» напоминает, что одна ошибка в прошлом может до неузнаваемости изменить настоящее.



Школьник Марти МакФлай случайно отправляется в 1955 год на модифицированном автомобиле DeLorean, который сконструировал его эксцентричный друг-ученый Док Браун. В прошлом Марти неожиданно встречает своих будущих родителей и случайно мешает им влюбиться. Чтобы не исчезнуть из реальности, юноше придется вернуть все на круги своя. Но сделать это будет нелегко: топливо закончилось, а влюбленная в Марти его собственная будущая мама — худшее, что только можно представить.



Если вы любите фильмы о путешествиях во времени, истории о дружбе и просто веселое и смешное кино, получите массу удовольствия, начав смотреть «Назад в будущее».



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