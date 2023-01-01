Биография

Лиа Томпсон — американская актриса, которая также известна как режиссер. Изначально построила карьеру в балете и лишь затем начала сниматься в кино. Родилась Лиа Томпсон в Рочестере 31 мая 1961 года. Уже в подростковом возрасте Лиа танцевала в балете на профессиональном уровне. Она приняла участие почти в 50 постановках. Лишь в 20 лет она решила попробовать силы в кино — причиной для смены карьеры стало неудачное прослушивание в труппу Барышникова. Лиа стала посещать кастинги, но изначально ей предлагали только роли в рекламе и музыкальных клипах. Дебют Лиа Томпсон в качестве актрисы состоялся в фильме «Челюсти 3». Спустя год ее пригласили сниматься в картине «Назад в будущее», и эта роль принесла ей популярность. Позднее она снялась во всех последующих частях этой легендарной саги. Также Лиа приняла участие в популярных комедиях 80-х годов: «Говард-утка», «Деннис-мучитель» и «Деревенщина в Беверли-Хиллз». Позднее актриса обратила свое внимание на театр, часто появляясь в различных постановках. Также она снималась в сериалах «Каролина в Нью-Йорке», «Джейн Доу» и «Их перепутали в роддоме». Кроме актерской деятельности, Лиа занимается благотворительностью, участвует в мероприятиях, посвященных борьбе с раком и болезнью Альцгеймера.