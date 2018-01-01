Wink
Назад в будущее (в переводе Гоблина)
Актёры и съёмочная группа фильма «Назад в будущее (в переводе Гоблина)»

Режиссёры

Роберт Земекис

Robert Zemeckis
Режиссёр

Актёры

Майкл Дж. Фокс

Michael J. Fox
АктёрMarty McFly
Кристофер Ллойд

Christopher Lloyd
АктёрDr. Emmett Brown
Лиа Томпсон

Lea Thompson
АктрисаLorraine Baines
Криспин Гловер

Crispin Glover
АктёрGeorge McFly
Томас Ф. Уилсон

Tom Wilson
АктёрBiff Tannen (в титрах: Thomas F. Wilson)
Клаудия Уэллс

Claudia Wells
АктрисаJennifer Parker
Марк МакКлюр

Marc McClure
АктёрDave McFly
Уэнди Джо Спербер

Wendie Jo Sperber
АктрисаLinda McFly
Джордж ДиЧенцо

George DiCenzo
АктёрSam Baines
Фрэнсис Ли МакКейн

Frances Lee McCain
АктрисаStella Baines

Сценаристы

Роберт Земекис

Robert Zemeckis
Сценарист
Боб Гейл

Bob Gale
Сценарист

Продюсеры

Нил Кэнтон

Neil Canton
Продюсер
Боб Гейл

Bob Gale
Продюсер
Кэтлин Кеннеди

Kathleen Kennedy
Продюсер
Фрэнк Маршалл

Frank Marshall
Продюсер

Актёры дубляжа

Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Вячеслав Баранов

Актёр дубляжа
Лариса Некипелова

Актриса дубляжа
Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Всеволод Кузнецов

Актёр дубляжа

Художники

Лоуренс Дж. Полл

Lawrence G. Paull
Художник
Тодд Халлоуэлл

Todd Hallowell
Художник
Дебора Линн Скотт

Deborah L. Scott
Художница
Хэл Гаусман

Hal Gausman
Художник

Монтажёры

Гарри Керамидас

Harry Keramidas
Монтажёр
Артур Шмидт

Arthur Schmidt
Монтажёр

Операторы

Дин Канди

Dean Cundey
Оператор

Композиторы

Алан Сильвестри

Alan Silvestri
Композитор