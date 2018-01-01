WinkФильмыНазад в будущее (в переводе Гоблина)Актёры и съёмочная группа фильма «Назад в будущее (в переводе Гоблина)»
Актёры
АктёрMarty McFly
Майкл Дж. ФоксMichael J. Fox
АктёрDr. Emmett Brown
Кристофер ЛлойдChristopher Lloyd
АктрисаLorraine Baines
Лиа ТомпсонLea Thompson
АктёрGeorge McFly
Криспин ГловерCrispin Glover
АктёрBiff Tannen (в титрах: Thomas F. Wilson)
Томас Ф. УилсонTom Wilson
АктрисаJennifer Parker
Клаудия УэллсClaudia Wells
АктёрDave McFly
Марк МакКлюрMarc McClure
АктрисаLinda McFly
Уэнди Джо СперберWendie Jo Sperber
АктёрSam Baines
Джордж ДиЧенцоGeorge DiCenzo
АктрисаStella Baines