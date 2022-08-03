Назад в будущее (в переводе Гоблина) (фильм, 1985) смотреть онлайн
9.31985, Back to the Future
Фантастика, Комедия111 мин18+
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О фильме
У великой фантастической комедии Роберта Земекиса в 2020 году юбилей — 35 лет с премьеры. Королевский подарок всем поклонникам культовой ленты и тем, кому только предстоит прикоснуться к легенде, — правильный перевод Дмитрия «Гоблина» Пучкова, позволяющий оценить все грани юмора увлекательной истории о простом старшекласснике, который случайно попал в 1955 год из 1985-го.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения
КачествоSD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
8.5 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Земекис
- Актёр
Майкл
Дж. Фокс
- Актёр
Кристофер
Ллойд
- Актриса
Лиа
Томпсон
- КГАктёр
Криспин
Гловер
- ТФАктёр
Томас
Ф. Уилсон
- КУАктриса
Клаудия
Уэллс
- ММАктёр
Марк
МакКлюр
- УДАктриса
Уэнди
Джо Спербер
- ДДАктёр
Джордж
ДиЧенцо
- ФЛАктриса
Фрэнсис
Ли МакКейн
- Сценарист
Роберт
Земекис
- Сценарист
Боб
Гейл
- Продюсер
Нил
Кэнтон
- Продюсер
Боб
Гейл
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЛДХудожник
Лоуренс
Дж. Полл
- ТХХудожник
Тодд
Халлоуэлл
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- ХГХудожник
Хэл
Гаусман
- ГКМонтажёр
Гарри
Керамидас
- АШМонтажёр
Артур
Шмидт
- Оператор
Дин
Канди
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри