Назад в будущее (в переводе Гоблина) (фильм, 1985) смотреть онлайн

У великой фантастической комедии Роберта Земекиса в 2020 году юбилей — 35 лет с премьеры. Королевский подарок всем поклонникам культовой ленты и тем, кому только предстоит прикоснуться к легенде, — правильный перевод Дмитрия «Гоблина» Пучкова, позволяющий оценить все грани юмора увлекательной истории о простом старшекласснике, который случайно попал в 1955 год из 1985-го.

