Назад в будущее (в переводе Гоблина)
Wink
Фильмы
Назад в будущее (в переводе Гоблина)

Назад в будущее (в переводе Гоблина) (фильм, 1985) смотреть онлайн

9.31985, Back to the Future
Фантастика, Комедия111 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

У великой фантастической комедии Роберта Земекиса в 2020 году юбилей — 35 лет с премьеры. Королевский подарок всем поклонникам культовой ленты и тем, кому только предстоит прикоснуться к легенде, — правильный перевод Дмитрия «Гоблина» Пучкова, позволяющий оценить все грани юмора увлекательной истории о простом старшекласснике, который случайно попал в 1955 год из 1985-го.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Назад в будущее (в переводе Гоблина)»