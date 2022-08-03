Мулен Руж
Wink
Фильмы
Мулен Руж

Мулен Руж (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.12001, Moulin Rouge!
Мюзикл, Драма122 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Париж, 1899 год. За сердце главной куртизанки "Мулен Руж" Сатин борются двое мужчин - бедный писатель Кристиан и богатый герцог…

Страна
США, Австралия
Жанр
Мюзикл, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мулен Руж»