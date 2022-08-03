Мулен Руж (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.12001, Moulin Rouge!
Мюзикл, Драма122 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Баз
Лурман
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актёр
Ричард
Роксбург
- ГМАктёр
Гарри
МакДональд
- ЯКАктёр
Яцек
Коман
- МУАктёр
Мэттью
Уиттэт
- КУАктриса
Керри
Уокер
- КОАктриса
Кэролайн
О’Коннор
- Сценарист
Баз
Лурман
- КПСценарист
Крэйг
Пирс
- ФБПродюсер
Фред
Барон
- МБПродюсер
Мартин
Браун
- Продюсер
Баз
Лурман
- СЭПродюсер
Стив
Э. Эндрюс
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- ЭБХудожница
Энни
Бошан
- ИГХудожник
Иэн
Грейси
- КМХудожница
Катрин
Мартин
- ЭСХудожник
Энгус
Стрэтай
- ББХудожница
Бригитта
Брох
- ДБМонтажёр
Джилл
Билкок
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн
- КАКомпозитор
Крэйг
Армстронг