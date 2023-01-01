Биография

Ричард Роксбург — актер и продюсер. Обладатель множества призов и премий, в том числе премии австралийской академии кинематографа AACTA. Его талант был отмечен премиями Sydney Theatre Awards и Helpmann, двумя Awards. В многодетной семье не уделяли особого внимания творческим устремлениям маленького Ричарда. После школы он поступил в Канберрский университет и получил экономическое образование. После этого в его биографии произошел резкий поворот — Роксбург решился на кардинальную перемену в жизни, отучившись в Институте драматического искусства в Кенсингтоне. Появление на сцене Сиднея ознаменовалось мгновенным успехом и признанием критиков. Начало 1990-х годов принесло ему первые награды за «Гамлета» и «Голубое убийство». Популярность австралийского актера Ричарда Роксбурга возросла после появления в трагикомедии «Дети революции» и мелодраме «Оскар и Люсинда». В 2000 году Роксбург получил широкое признание благодаря работе в шпионском боевике «Миссия невыполнима 2» с Томом Крузом и мюзикле «Мулен Руж!» с Николь Кидман. В 2002 году он воплотил на экране легендарного Шерлока Холмса в британском телефильме «Собака Баскервилей».