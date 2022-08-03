Пчелка Майя и Кубок меда (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.12018, Maya the Bee: The Honey Games
Мультфильм, Приключения81 мин0+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Майя мечтает об участии в спортивных соревнованиях между пчелами, но ее улей не вносят в список. Более того, императрица требует у Майи и соплеменников отдать половину своих медовых запасов спортсменам. Отважная пчелка примыкает к другой команде, чтобы выиграть Кубок мeда для своих друзей.
СтранаГермания, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- НКРежиссёр
Ноэль
Клири
- АСРежиссёр
Алекс
Стадерманн
- КДАктриса
Коко
Джек Гиллис
- БДАктёр
Бенсон
Джек Энтони
- Актёр
Ричард
Роксбург
- Актриса
Джастин
Кларк
- Актриса
Марни
МакКуин
- ЛНАктриса
Линда
Нго
- КРАктёр
Кэм
Ральф
- ДХАктриса
Джордан
Хэа
- СХАктёр
Сэм
Хафт
- ПМАктёр
Питер
МакАллум
- ФЭСценарист
Фин
Эдквист
- АБСценарист
Адриан
Бикенбах
- КУСценарист
Кристофер
Уикс
- ТЛПродюсер
Трэйси
Ленон
- БРПродюсер
Брайан
Розен
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов