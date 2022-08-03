Майя мечтает об участии в спортивных соревнованиях между пчелами, но ее улей не вносят в список. Более того, императрица требует у Майи и соплеменников отдать половину своих медовых запасов спортсменам. Отважная пчелка примыкает к другой команде, чтобы выиграть Кубок мeда для своих друзей.

