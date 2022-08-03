Пчелка Майя и Кубок меда
Wink
Детям
Пчелка Майя и Кубок меда

Пчелка Майя и Кубок меда (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.12018, Maya the Bee: The Honey Games
Мультфильм, Приключения81 мин0+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Майя мечтает об участии в спортивных соревнованиях между пчелами, но ее улей не вносят в список. Более того, императрица требует у Майи и соплеменников отдать половину своих медовых запасов спортсменам. Отважная пчелка примыкает к другой команде, чтобы выиграть Кубок мeда для своих друзей.

Страна
Германия, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пчелка Майя и Кубок меда»