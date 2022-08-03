Вселенная под угрозой: все супергерои киновселенной Marvel в смертельной битве против коварного и могущественного Таноса. Скарлетт Йоханссон, Том Холланд и Бенедикт Камбербэтч в кульминационной серии франшизы «Мстителей» от братьев Руссо.



Мстителям становится известно, что титан Танос, межгалактический злодей, начинает реализовывать план по захвату шести Камней Бесконечности, который вынашивал долгие годы. Тот, кто соберет всю «коллекцию» мощнейших артефактов, получит абсолютную власть над пространством и временем, и это значит только одно — Вселенная под угрозой. Теперь Мстители объединяются со Стражами Галактики, а также с Человеком Пауком, Черной Пантерой и Доктором Стрэнджем, чтобы помешать злодею уничтожить человечество. Грядет смертельная битва, выжить в которой удастся не всем: какую цену супергерои заплатят ради победы?



«Мстители: Война бесконечности» — фильм 2018 года, который стал кульминацией событий в киновселенной Marvel. Картина объединяет героев, чьи истории развивались в течение десятилетия, но при этом ломает привычную формулу жанра: здесь никто не гарантирует победу добра, а ставки как никогда высоки.

