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Мстители: Война бесконечности (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Вселенная под угрозой: все супергерои киновселенной Marvel в смертельной битве против коварного и могущественного Таноса. Скарлетт Йоханссон, Том Холланд и Бенедикт Камбербэтч в кульминационной серии франшизы «Мстителей» от братьев Руссо.
Мстителям становится известно, что титан Танос, межгалактический злодей, начинает реализовывать план по захвату шести Камней Бесконечности, который вынашивал долгие годы. Тот, кто соберет всю «коллекцию» мощнейших артефактов, получит абсолютную власть над пространством и временем, и это значит только одно — Вселенная под угрозой. Теперь Мстители объединяются со Стражами Галактики, а также с Человеком Пауком, Черной Пантерой и Доктором Стрэнджем, чтобы помешать злодею уничтожить человечество. Грядет смертельная битва, выжить в которой удастся не всем: какую цену супергерои заплатят ради победы?
«Мстители: Война бесконечности» — фильм 2018 года, который стал кульминацией событий в киновселенной Marvel. Картина объединяет героев, чьи истории развивались в течение десятилетия, но при этом ломает привычную формулу жанра: здесь никто не гарантирует победу добра, а ставки как никогда высоки.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время217 мин / 03:37
Рейтинг
- ЭРРежиссёр
Энтони
Руссо
- ДРРежиссёр
Джо
Руссо
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Крис
Хемсворт
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Крис
Эванс
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Дон
Чидл
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актёр
Том
Холланд
- Актёр
Чедвик
Боузман
- Актриса
Зои
Салдана
- КМСценарист
Кристофер
Маркус
- СМСценарист
Стивен
МакФили
- Сценарист
Стэн
Ли
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- МБПродюсер
Митчелл
Белл
- ЭКПродюсер
Эри
Коста
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- БФХудожник
Бит
Фрутигер
- КХХудожник
Кевин
Хулихан
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ТООператор
Трент
Опалок
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри