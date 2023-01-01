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Молодая гвардия
Актёры и съёмочная группа фильма «Молодая гвардия»

Актёры и съёмочная группа фильма «Молодая гвардия»

Режиссёры

Сергей Герасимов

Сергей Герасимов

Режиссёр

Актёры

Владимир Иванов

Владимир Иванов

АктёрОлег Кошевой
Инна Макарова

Инна Макарова

АктрисаЛюбовь Шевцова
Нонна Мордюкова

Нонна Мордюкова

АктрисаУльяна Громова
Сергей Гурзо

Сергей Гурзо

АктёрСергей Тюленин
Людмила Шагалова

Людмила Шагалова

АктрисаВалерия Борц
Борис Битюков

Борис Битюков

АктёрИван Земнухов
Гугули Мгеладзе

Гугули Мгеладзе

АктёрЖора Артюнянц
Г. Горин

Г. Горин

АктёрВиктор Петров
Вячеслав Тихонов

Вячеслав Тихонов

АктёрВладимир Осмухин
Клара Лучко

Клара Лучко

Актрисатетушка Марина
Георгий Юматов

Георгий Юматов

АктёрАнатолий Попов
Тамара Макарова

Тамара Макарова

АктрисаЕлена Кошевая
Виктор Хохряков

Виктор Хохряков

АктёрПроценко
Сергей Бондарчук

Сергей Бондарчук

АктёрВалько
Григорий Шпигель

Григорий Шпигель

АктёрФенбонг

Сценаристы

Александр Фадеев

Александр Фадеев

Сценарист
Сергей Герасимов

Сергей Герасимов

Сценарист

Художники

Иван Степанов

Иван Степанов

Художник
Эльза Рапопорт

Эльза Рапопорт

Художница

Монтажёры

Владимир Сухобоков

Владимир Сухобоков

Монтажёр

Операторы

Владимир Рапопорт

Владимир Рапопорт

Оператор

Композиторы

Дмитрий Шостакович

Дмитрий Шостакович

Композитор