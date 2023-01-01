Молодая гвардия
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Молодая гвардия

Молодая гвардия (фильм, 1948) смотреть онлайн

9.31948, Молодая гвардия
Драма, Военный174 мин0+

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О фильме

1942 год, оккупированный Краснодон. Вчерашние школьники создают подпольную организацию и начинают борьбу: распространяют листовки, освобождают группу пленных красноармейцев, сжигают немецкую биржу, спасая соотечественников от фашистского рабства, в день годовщины Октября развешивают красные флаги.

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Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Время
174 мин / 02:54

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Актёры и съёмочная группа фильма «Молодая гвардия»