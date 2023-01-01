Молодая гвардия (фильм, 1948) смотреть онлайн

1942 год, оккупированный Краснодон. Вчерашние школьники создают подпольную организацию и начинают борьбу: распространяют листовки, освобождают группу пленных красноармейцев, сжигают немецкую биржу, спасая соотечественников от фашистского рабства, в день годовщины Октября развешивают красные флаги.



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