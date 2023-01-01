Молодая гвардия (фильм, 1948) смотреть онлайн
9.31948, Молодая гвардия
Драма, Военный174 мин0+
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О фильме
1942 год, оккупированный Краснодон. Вчерашние школьники создают подпольную организацию и начинают борьбу: распространяют листовки, освобождают группу пленных красноармейцев, сжигают немецкую биржу, спасая соотечественников от фашистского рабства, в день годовщины Октября развешивают красные флаги.
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СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
Время174 мин / 02:54
Рейтинг
- СГРежиссёр
Сергей
Герасимов
- ВИАктёр
Владимир
Ива�нов
- Актриса
Инна
Макарова
- Актриса
Нонна
Мордюкова
- СГАктёр
Сергей
Гурзо
- ЛШАктриса
Людмила
Шагалова
- ББАктёр
Борис
Битюков
- ГМАктёр
Гугули
Мгеладзе
- ГГАктёр
Г.
Горин
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- Актриса
Клара
Лучко
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- ТМАктриса
Тамара
Макарова
- ВХАктёр
Виктор
Хохряков
- СБАктёр
Сергей
Бондарчук
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- АФСценарист
Александр
Фадеев
- СГСценарист
Сергей
Герасимов
- ИСХудожник
Иван
Степанов
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ВСМонтажёр
Владимир
Сухобоков
- ВРОператор
Владимир
Рапопорт
- ДШКомпозитор
Дмитрий
Шостакович