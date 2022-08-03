Многоэтажка (фильм, 2022) смотреть онлайн

Потеряться среди бетонных стен — фильм о безразличии в человеческом муравейнике от создателя «Вампиров средней полосы».



Каждые выходные папа встречает Киру из танцевальной студии. Точнее, почти каждые — в этот раз он почему-то забыл прийти. Кира решает отправиться к папе сама. Вот девочка заходит в подъезд и... пропадает. Позвонила, вызвала лифт, но не поднялась наверх — как такое возможно? Встревоженный Антон начинает опрашивать соседей, но далеко не все жители многоэтажки готовы помочь. Кроме того, в доме сотни квартир, время идет, а Киры все нет... Как могла исчезнуть четырнадцатилетняя девочка в подъезде большого дома?



Денис Никифоров, Дмитрий Лысенков и Дарья Щербакова в триллере «Многоэтажка» — смотреть онлайн фильм можно на нашем видеопортале.

