Многоэтажка (фильм, 2022) смотреть онлайн
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О фильме
Потеряться среди бетонных стен — фильм о безразличии в человеческом муравейнике от создателя «Вампиров средней полосы».
Каждые выходные папа встречает Киру из танцевальной студии. Точнее, почти каждые — в этот раз он почему-то забыл прийти. Кира решает отправиться к папе сама. Вот девочка заходит в подъезд и... пропадает. Позвонила, вызвала лифт, но не поднялась наверх — как такое возможно? Встревоженный Антон начинает опрашивать соседей, но далеко не все жители многоэтажки готовы помочь. Кроме того, в доме сотни квартир, время идет, а Киры все нет... Как могла исчезнуть четырнадцатилетняя девочка в подъезде большого дома?
Денис Никифоров, Дмитрий Лысенков и Дарья Щербакова в триллере «Многоэтажка» — смотреть онлайн фильм можно на нашем видеопортале.
Рейтинг
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- Актёр
Денис
Никифоров
- ДЩАктриса
Дарья
Щербакова
- Актриса
Наталья
Земцова
- Актриса
Татьяна
Догилева
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- Актриса
Наталья
Швец
- Актриса
Мария
Карпова
- АШАктёр
Андрей
Шибаршин
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- Актёр
Азамат
Нигманов
- ММСценарист
Мария
Маслова
- АМСценарист
Антон
Маслов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- АВХудожница
Анастасия
Вишневская
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- СКОператор
Сергей
Комаров мл.
- Композитор
Иван
Канаев
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов