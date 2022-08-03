Многоэтажка
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Многоэтажка (фильм, 2022) смотреть онлайн

8.62022, Многоэтажка
Триллер, Драма99 мин18+

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О фильме

Потеряться среди бетонных стен — фильм о безразличии в человеческом муравейнике от создателя «Вампиров средней полосы».

Каждые выходные папа встречает Киру из танцевальной студии. Точнее, почти каждые — в этот раз он почему-то забыл прийти. Кира решает отправиться к папе сама. Вот девочка заходит в подъезд и... пропадает. Позвонила, вызвала лифт, но не поднялась наверх — как такое возможно? Встревоженный Антон начинает опрашивать соседей, но далеко не все жители многоэтажки готовы помочь. Кроме того, в доме сотни квартир, время идет, а Киры все нет... Как могла исчезнуть четырнадцатилетняя девочка в подъезде большого дома?

Денис Никифоров, Дмитрий Лысенков и Дарья Щербакова в триллере «Многоэтажка» — смотреть онлайн фильм можно на нашем видеопортале.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Многоэтажка»