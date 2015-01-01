Миссия в Майами (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.02015, Ride Along 2
Боевики, Комедии97 мин18+
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Сюжет
Накануне собственной свадьбы Бен отправляется с братом своей будущей жены, крутым полицейским Джеймсом, в Майами, чтобы схватить наркодельца.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ТСРежиссёр
Тим
Стори
- Актёр
Айс
Кьюб
- Актёр
Кевин
Харт
- Актриса
Тика
Самптер
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- Актриса
Оливия
Манн
- Актёр
Кен
Жонг
- Актёр
Брюс
Макгилл
- МЭАктёр
Майкл
Эдвард Роуз
- ШШАктриса
Шерри
Шеперд
- Сценарист
Фил
Хэй
- ММСценарист
Мэтт
Манфреди
- Сценарист
Грег
Кулидж
- Продюсер
Мэтт
Альварес
- ЛБПродюсер
Ларри
Брэзнер
- Продюсер
Айс
Кьюб
- УППродюсер
Уильям
Пэкер
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- МАОператор
Митчелл
Амундсен
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц