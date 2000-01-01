Миссия: невыполнима 2 (фильм, 2000) смотреть онлайн

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Фильм «Миссия невыполнима» – американский детективный боевик, вышел на экраны в 1996 году и сразу собрал многомиллионную армию поклонников. Главную роль в фильме исполнил Том Круз. Смотрите фильм «Миссия невыполнима» онлайн.

Агент ЦРУ Итан Хант (Том Круз) – лучший профессионал в своем агентстве. Ему достаются самые сложные задания, с которыми он успешно справляется. Но после недавнего неудачного спецзадания, его коллеги и начальство обвиняют Итана в провале.Глава пражского отдела, где работает Итан, считает что он «крот» – двойной агент, который виноват в гибели своего наставника и большей части своей команды. Чтобы снять с себя подозрения, Итану предстоит самая сложная операция в своей жизни – самостоятельно найти настоящего «крота» – человека, по имени «Иов». Для этого Итан через Интернет выходит на его нанимателя и предлагает сделку: настоящее имя «Иова» и 10 миллионов долларов в обмен на подлинный список, хранящийся в штаб-квартире ЦРУ, который в прошлый раз Иов не передал нанимателю.

Действовать в одиночку становится невозможным, Итан собирает новую команду, после чего предпринимает попытку проникновения в компьютер ЦРУ. Итан Хант разоблачает истинного «крота». Но даже в страшном сне он не мог представить, кто окажется этим человеком… Фильм «Миссия невыполнима» был основан на популярном в США сериале с одноименном названием, создателем которого был Брюс Геллер. Эта лента стала первой в истории американского кинематографа, которая была показана одновременно в 3000-х тысячах кинотеатров.



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