Миссия: невыполнима 2 (фильм, 2000) смотреть онлайн
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Сюжет
Фильм «Миссия невыполнима» – американский детективный боевик, вышел на экраны в 1996 году и сразу собрал многомиллионную армию поклонников. Главную роль в фильме исполнил Том Круз. Смотрите фильм «Миссия невыполнима» онлайн.
Агент ЦРУ Итан Хант (Том Круз) – лучший профессионал в своем агентстве. Ему достаются самые сложные задания, с которыми он успешно справляется. Но после недавнего неудачного спецзадания, его коллеги и начальство обвиняют Итана в провале.Глава пражского отдела, где работает Итан, считает что он «крот» – двойной агент, который виноват в гибели своего наставника и большей части своей команды. Чтобы снять с себя подозрения, Итану предстоит самая сложная операция в своей жизни – самостоятельно найти настоящего «крота» – человека, по имени «Иов». Для этого Итан через Интернет выходит на его нанимателя и предлагает сделку: настоящее имя «Иова» и 10 миллионов долларов в обмен на подлинный список, хранящийся в штаб-квартире ЦРУ, который в прошлый раз Иов не передал нанимателю.
Действовать в одиночку становится невозможным, Итан собирает новую команду, после чего предпринимает попытку проникновения в компьютер ЦРУ. Итан Хант разоблачает истинного «крота». Но даже в страшном сне он не мог представить, кто окажется этим человеком… Фильм «Миссия невыполнима» был основан на популярном в США сериале с одноименном названием, создателем которого был Брюс Геллер. Эта лента стала первой в истории американского кинематографа, которая была показана одновременно в 3000-х тысячах кинотеатров.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Ву
- Актёр
Том
Круз
- Актёр
Дюгрей
Скотт
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актёр
Ричард
Роксбург
- Актёр
Винг
Реймз
- ДПАктёр
Джон
Полсон
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актёр
Раде
Шербеджия
- УМАктёр
Уильям
Мапотер
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- БГСценарист
Брюс
Геллер
- РТСценарист
Роберт
Таун
- РДСценарист
Рональд
Д. Мур
- ББСценарист
Брэннон
Брага
- Продюсер
Том
Круз
- Продюсер
Пола
Вагнер
- Продюсер
Теренс
Чан
- МДПродюсер
Майкл
Доуен
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Георгий
Мартиросян
- НКХудожник
Нэйтан
Краули
- ДТХудожник
Дэниэл
Т. Доррэнс
- ККХудожник
Кевин
Кэвэно
- ЛГХудожница
Лиззи
Гардинер
- ТЭХудожник
Тимоти
Эверест
- КБХудожница
Керри
Браун
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- ДЛОператор
Джефри
Л. Кимбалл
- ХЦКомпозитор
Ханс
Ци�ммер