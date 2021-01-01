Мажор. Фильм (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.72021, Мажор. Фильм
Боевики, Комедии96 мин18+
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Сюжет
Полнометражное продолжение первых трех сезонов популярного сериала с Павлом Прилучным. Команду главных героев сериала мы застаем в зале суда, где они получают условные сроки и выходят на свободу. Все, кроме Игоря Соколовского. Ему дают 20 лет строгого режима. Друзья помогают «мажору» с побего�м. Правда сам Соколовский покидает их, толком не поблагодарив. Он сразу же направляется к старому приятелю Владу, торговцу новомодным синтетическим наркотиком под названием «Хрусталь». Зачем «мажору» срочно понадобился драгдилер? Какую опасную игру он затеял? Узнаете, если будете смотреть фильм «Мажор» в видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- МПРежиссёр
Максим
Полинский
- НБРежиссёр
Николай
Булыгин
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актриса
Агния
Дитковските
- ДЭАктриса
Дарина
Эрвин
- Актёр
Даниил
Воробьев
- Актёр
Владимир
Селезнев
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Игорь
Жижикин
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- Сценарист
Олег
Маловичко
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- ДИПродюсер
Данила
Ипполитов
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- РОКомпозитор
Райан
Оттер