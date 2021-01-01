Мажор. Фильм (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Полнометражное продолжение первых трех сезонов популярного сериала с Павлом Прилучным. Команду главных героев сериала мы застаем в зале суда, где они получают условные сроки и выходят на свободу. Все, кроме Игоря Соколовского. Ему дают 20 лет строгого режима. Друзья помогают «мажору» с побего�м. Правда сам Соколовский покидает их, толком не поблагодарив. Он сразу же направляется к старому приятелю Владу, торговцу новомодным синтетическим наркотиком под названием «Хрусталь». Зачем «мажору» срочно понадобился драгдилер? Какую опасную игру он затеял? Узнаете, если будете смотреть фильм «Мажор» в видеосервисе Wink.



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