Матрица: Воскрешение
Wink
Фильмы
Матрица: Воскрешение
6.82021, The Matrix Resurrections
Фантастика, Боевики142 мин18+

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Матрица: Воскрешение (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Нео жив! Но теперь его вновь зовут Томас Андерсон, он — почитаемый гуру геймдизайна, создатель культовой симуляции «Матрица». Правда, психологическое состояние успешного разраба оставляет желать лучшего — во сне и наяву его преследуют флешбэки, намекающие, что всe, придуманное им, не было просто игрой. Психотерапевт пытается убедить Тома, что дело в когнитивных искажениях на фоне невроза. Но вдруг это как раз тот случай, когда, «если вам кажется, то вам не кажется»?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Боевики

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Матрица: Воскрешение»

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