6.82021, The Matrix Resurrections
Фантастика, Боевики142 мин18+
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Матрица: Воскрешение (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Нео жив! Но теперь его вновь зовут Томас Андерсон, он — почитаемый гуру геймдизайна, создатель культовой симуляции «Матрица». Правда, психологическое состояние успешного разраба оставляет желать лучшего — во сне и наяву его преследуют флешбэки, намекающие, что всe, придуманное им, не было просто игрой. Психотерапевт пытается убедить Тома, что дело в когнитивных искажениях на фоне невроза. Но вдруг это как раз тот случай, когда, «если вам кажется, то вам не кажется»?
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Лана
Вачовски
- Актёр
Киану
Ривз
- Актёр
Кэрри-Энн
Мосс
- Актёр
Яхья
Абдул-Матин II
- ДГАктёр
Джонатан
Грофф
- ДХАктриса
Джессика
Хенвик
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- Актриса
Джада
Пинкетт Смит
- Актриса
Приянка
Чопра Джонас
- Актриса
Кристина
Риччи
- Актёр
Ламбер
Вильсон
- ДМСценарист
Дэвид
Митчелл
- АХСценарист
Александр
Хемон
- Сценарист
Лана
Вачовски
- Сценарист
Лилли
Вачовски
- ГХПродюсер
Грант
Хилл
- ДМПродюсер
Джеймс
МакТиг
- Продюсер
Лана
Вачовски
- ГГПродюсер
Гаррет
Грант
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- РБХудожник
Ричард
Блум
- ВМХудожник
Вольфганг
Мечан
- ННХудожница
Нэнси
Ноблетт
- ЛПХудожница
Линдси
Пью
- ХБХудожник
Хью
Бэйтап
- ДДМонтажёр
Джозеф
Дже�тт Сэлли
- ДМОператор
Даниэль
Массаччеси
- ДТОператор
Джон
Толл
- Композитор
Том
Тыквер