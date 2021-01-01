Матрица: Воскрешение (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Нео жив! Но теперь его вновь зовут Томас Андерсон, он — почитаемый гуру геймдизайна, создатель культовой симуляции «Матрица». Правда, психологическое состояние успешного разраба оставляет желать лучшего — во сне и наяву его преследуют флешбэки, намекающие, что всe, придуманное им, не было просто игрой. Психотерапевт пытается убедить Тома, что дело в когнитивных искажениях на фоне невроза. Но вдруг это как раз тот случай, когда, «если вам кажется, то вам не кажется»?



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