Биография

Джонатан Грофф — американский актер и певец. Обладатель театральной премии «Тони», музыкальной премии «Грэмми», а также номинант телевизионной премии «Эмми». Родился в Ланкастере 26 марта 1985 года. После школы собирался поступить в Университет Карнеги-Меллона, но отложил поступление, когда его взяли на роль Рольфа в национальном турне «Звуки музыки». После турне решил переехать в Нью-Йорк вместо того, чтобы поступать в колледж, и начать театральную карьеру. Он дебютировал на Бродвее в 2005 году в мюзикле «В моей жизни». Свою карьеру в кино Джонатан Грофф начал с главной роли в полнометражной драме «Красотка/Красавчик». Затем последовали роли в сериалах «Одна жизнь, чтобы жить», «Хорошая жена», «Хор», «Босс» и других. Снялся в музыкальной комедии «Штурмуя Вудсток», сыграл главную роль в драме «Двенадцать тридцать» и снялся в криминальной ленте «Заговорщица». Его также можно увидеть в картинах «Снайпер», «В поиске — фильм-прощание», «Гамильтон», «Матрица: Воскрешение». Озвучивал персонажей мультсериала «Симпсоны», мультфильма «Холодное сердце», нескольких короткометражных мультфильмов Disney. В фильмографии актера более 40 ролей.