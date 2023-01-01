Биография

Том Тыквер – режиссер, продюсер, композитор и сценарист, который родился 23 мая 1965 г. в немецком городке Вупперталь. Его киноработы были номинантами многочисленных престижных кинопремий, включая «Золотой Глобус» и BAFTA. Родители будущего кинорежиссера с раннего детства поощряли увлечение сына, благодаря этому первый свой фильм Том снял уже в 11 лет. С 14 лет он работал в кинотеатре, затем переехал в Берлин и устроился в кинотеатр Moviemento составителем репертуара. Параллельно он подрабатывал ассистентом режиссера на телевидении. Фильмы Тома Тыквера начали появляться уже в качестве его самостоятельных проектов. С 1986 года занимался постановкой авторских кинокартин. Первой полнометражной лентой стал «Фатальная Мария», а первой картиной, заслужившей положительную критику, стала «В зимней спячке (триллер, 1997 г.). Мировая слава к деятелю пришла после выхода кинофильма «Беги, Лола, беги» (1998 г.), после которого он снял еще несколько значимых картин, утвердивших его репутацию в европейском сообществе. Новая волна популярности накрыла Тыквера в 2006 г. после выхода фильма «Парфюмер: история одного убийцы», где выступил Том Тыквер и в роли автора сценария, и в роли композитора. Далее последовали не менее знаменитые «Интернэшнл» с Наоми Уоттс и Клайвом Оуэном, «Любовь втроем» (принесший номинацию на кинопремию «Золотой лев»), «Облачный атлас» и другие.